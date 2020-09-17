Рязанцев развеселило задымление ресторана Burger King

Вечером 16 сентября в ресторане быстрого питания Burger King, расположенного на Московском шоссе возле ТРЦ «М5Молл» произошло задымление. О происшествии сообщил Rzn_Life в Instagram. Один из проезжающих мимо автомобилистов снял на видео, как из-под крыши заведения клубится дым.

Сообщение о возможном ЧП скорее повесило рязанцев, чем обеспокоило:

the_cat_archibald: «Кто-то посетил туалет после двойной порции острых крылышек»;

alexey_p_62: «Может это не возгорание, а готовят особенно острые крылышки»;

danilafox148: «Все нормально там, просто Тимати с блэк стар бургер, выжигает конкурентов».

Однако, в ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили, что никаких экстренных вызовов в их службу, связанных с инцидентом в ресторане, не поступало.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!