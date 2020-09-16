Мэр Елена Сорокина сделала прививку от гриппа. Фото: администрация Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина сделала прививку от гриппа. Об этом мэр города сообщила на своей странице в Facebook.

«Мы не знаем, как сработает сочетание гриппа и COVID-19 – зачем проверять на себе? Скоро начнется сезон простуд. Вакцина подействует не сразу – врачи говорят, примерно через две недели. Значит, сейчас самое время для защиты организма», - написала Сорокина.

По словам чиновницы, она очень хочет, чтобы в Рязани работали школы и детские сады, предприятия и организации, но если придется занедужить, пусть болезнь протекает в легкой форме, без осложнений.

Напомним, ранее рязанский Роспотребнадзор сообщил, что осенью может произойти наложение двух инфекций – гриппа и коронавируса (читать подробнее).

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