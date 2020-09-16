В четверг в Рязани возможны дожди, грозы и сильный ветер

Ночью в четверг, 17 сентября, в Рязани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Порывы ветра утром и днем составят 18 метров в секунду, в отдельных районах до 23 м/с.

Температура воздуха ночью по области +2…+7°С, днем +19…+24ºС.

Как сообщает региональное управление МЧС, в ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

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