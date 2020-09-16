В рязанской ИК дважды незаконно поощрили осужденного

В рязанской ИК дважды незаконного поощрили осужденного. Фото: Борис КОКУРИН

В ИК-1 общего режима, расположенной в поселке Центральный Милославского района, дважды поощрили осужденного за добросовестный труд, но законных оснований для этого не было. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

«При издании приказов о поощрении в колонии не приняли во внимание положение ст. 113 УИК РФ. В результате слабого контроля за законностью правовых актов осужденного дважды незаконно поощрили», - говорится в сообщении.

По данному факту прокурор принес два протеста на незаконные приказы начальника ИК-1. Все их рассмотрели, удовлетворили, и незаконные приказы отменили.

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