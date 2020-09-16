Константин Костин: Успех «Единой России» в ходе Единого дня голосования есть

Фото: РОО "Единая Россия".

Успех «Единой России» в ходе Единого дня голосования есть, партия взяла большинство во всех законодательных собраниях и сумела нарастить стартовый рейтинг в ходе кампании, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в ходе круглого стола по итогам ЕДГ-2020.

«Это позволяет сделать прогноз, что «Единая Россия» возьмет большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. Будет оно конституционным или нет — зависит от многих факторов. Например, от списка кандидатов и уровня конкуренции. Но уже совершенно точно, что «Единая Россия» не упустит стратегическое преимущество», — сказал Константин Костин.

По мнению эксперта, мандаты будут распределяться среди тех партий, которые представлены в парламенте сейчас.

Он добавил, что «Единая Россия» — это самый успешный проект партии власти на постсоветском пространстве, потому что она умеет адаптироваться и учится на ошибках.

«Стратегическое преимущество «Единой России» складывается из многих факторов — это и умение проводить избирательные кампании, и учиться на ошибках, и, конечно, брать реванши», — отметил Константин Костин.

В Рязанской области 16 сентября на заседании региональной избирательной комиссии был подписан итоговый протокол о результатах выборов депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва. Как сообщил секретарь комиссии Сергей Скобелев, было обработано 286 485 действительных бюллетеней. За «Единую Россию» проголосовали 133 785, или 47,68% избирателей.

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