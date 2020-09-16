Губернатору пожаловались на ряжский ЗАГС в бывшем помещении бюро ритуальных услуг. Фото: Ольга Ряжская.

Губернатор Николаю Любимову пожаловались на ряжский ЗАГС, который размещен в бывшем помещении ритуальных услуг.

«В каком еще городе России молодожены вынуждены регистрировать свой брак в помещении, где до этого находилось бюро ритуальных услуг? Мы надеемся, что в нашем городе будет Дворец бракосочетания», - написала на странице главы региона местная жительница.

Администрация Ряжского района отреагировала на жалобу и сообщила, что в настоящее время проводится конкурс на лучший дизайн-проект здания ЗАГСа.

«Мы понимаем важность вопроса и работаем над его решением, - пишут чиновники в своем ответе. - Сейчас мы проводим конкурс на лучший дизайн-проект здания ЗАГС и прилегающей территории, до конца года принимаем заявки. Затем комиссия определит победителя».

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