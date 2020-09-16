Завершающий этап строительства обхода города Сасово обошелся в 466 млн рублей

Фото: Правительство Рязанской области.

В среду, 16 сентября, открыли движение по окружной дороге вокруг города Сасово. Новый участок войдет в межрегиональный автотранспортный коридор Белгород – Воронеж – Тамбов – Шацк – Нижний Новгород – Шарья – Котлас.

Строительство первой очереди обхода началось еще в 2007 году, затем из-за отсутствия финансирования строительство остановилось. В 2018 году работы продолжились. На строительство заключительных 3,87 км было затрачено 466,4 миллиона рублей. Средства региону выделили из федерального бюджета.

Общая протяженность обхода составляет 8,352 км, участок включает мост через речку Сасовку и путепровод через железнодорожную линию.

Отметим, что 2020 году был проведен ремонт и первой части обхода.

Фото: Правительство Рязанской области.

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Общая длина нового участка составила 3,87 километра (подробности).