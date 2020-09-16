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Политика

На выборах депутатов облдумы проголосовало более 286 тысяч рязанцев

На заседании региональной избирательной комиссии подвели итоги прошедших выборов
Источник:kp.ru
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На заседании региональной избирательной комиссии, которое прошло 16 сентября, подвели итоги выборов депутатов Рязанской областной Думы. На нем секретарь облизбиркома Сергей Скобелев рассказал, что всего проголосовали 286 тысяч 485 рязанцев и привел точное количество голосов, отданных за партийные списки.

Так, лидер выборной гонки – партия «Единая Россия» набрала 139 тысяч 758 голосов, ЛДПР - 35 тысяч 175, КПРФ - 26 тысяч 611, «За правду» - 20 тысяч 310, «Новые люди» - 16 тысяч 787, «Справедливая Россия» - 16 тысяч 724 и «Партия пенсионеров» забрала 15 тысяч 698 голосов.

Напомним, выборы депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва проходили в регионе с 11 по 13 сентября. Жители области могли проголосовать как за партийный список, так и за конкретных кандидатов, выдвигавшихся по одномандатным округам.

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