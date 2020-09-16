На выборах депутатов облдумы проголосовало более 286 тысяч рязанцев

На заседании региональной избирательной комиссии, которое прошло 16 сентября, подвели итоги выборов депутатов Рязанской областной Думы. На нем секретарь облизбиркома Сергей Скобелев рассказал, что всего проголосовали 286 тысяч 485 рязанцев и привел точное количество голосов, отданных за партийные списки.

Так, лидер выборной гонки – партия «Единая Россия» набрала 139 тысяч 758 голосов, ЛДПР - 35 тысяч 175, КПРФ - 26 тысяч 611, «За правду» - 20 тысяч 310, «Новые люди» - 16 тысяч 787, «Справедливая Россия» - 16 тысяч 724 и «Партия пенсионеров» забрала 15 тысяч 698 голосов.

Напомним, выборы депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва проходили в регионе с 11 по 13 сентября. Жители области могли проголосовать как за партийный список, так и за конкретных кандидатов, выдвигавшихся по одномандатным округам.

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