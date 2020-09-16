В облизбиркоме ждут результатов проверки УМВД по поводу «красных шапочек»

16 сентября состоялось заседание региональной избирательной комиссии, на котором подвели итоги выборов в Рязанскую областную Думу.

Первым был вопрос о жалобах, поступивших в комиссию в дни голосования. По словам заместителя председателя облизбиркома Дмитрия Бокова, всего рассмотрено 14 жалоб. Среди самых резонансных он отметил сигнал кандидата от «Справедливой России» Игоря Ловягина о возможном подкупе избирателей.

- Первоначально это обращение было рассмотрено избирательной комиссией округа №16 и в удовлетворении жалобы было отказано. В свою очередь облизбирком оставил это решение в силе, так как вопросы, связанные с подкупом избирателей, находятся в компетенции УМВД. В свою очередь мы будем следить за тем, какие оценки дадут компетентные органы, - пояснил Дмитрий Александрович.

Напомним, в течение всех выборных дней у участков округа №16 дежурили парни и девушки в красных бейсболках. Они собирали у выходящих с участка граждан визитки «сторонник Александра Ачалова», в которых от руки были вписаны данные проголосовавшего и указан порядковый номер. При этом сразу несколько человек сообщили корреспонденту «Комсомолки», что за голос, отданный за Ачалова, им обещали заплатить 400 рублей.

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