В Рязанской области открыли окружную дорогу вокруг Сасова

Фото: Минтранс Рязанской области.

В среду, 16 сентября, состоялось торжественное открытие окружной автодороги вокруг райцентра Сасово протяженностью 3,87 километра, включающей мост через речку Сасовка и путепровод через железнодорожную линию.

В открытии принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов – об этом сообщает сайт телекомпании «Край рязанский».

Новая автодорога не только выведет весь транзитный транспорт из города, но и повысит безопасность дорожного движения и заметно улучшит экологическую обстановку в райцентре. Также предполагается, что здесь может развиваться малый бизнес - придорожный сервис.

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