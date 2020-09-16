Под Новомичуринском погиб дайвер

Во вторник, 15 сентября, на одном из водоемов в районе города Новомичуринска Пронского района произошла трагедия – погиб дайвер. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Рязанской области.

Известно, что 51-летний житель Московской области приехал в Пронский район вместе со своим товарищем для отдыха и подводной ловли рыбы. Вечером 15 сентября он осуществил очередное погружение, но в обозначенное время так и не всплыл на поверхность.

Позже его тело обнаружили на дне водоема. Явных следов смерти криминального характера на теле погибшего не обнаружено. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

В настоящее время Михайловский межрайнный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту доследственную проверку.

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