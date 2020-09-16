В Пронске при строительстве кафе нашли человеческий череп

Фото: издательство "Пресса".

В понедельник, 14 сентября, в райцентре Пронск на площади Новой при проведении земляных работ тракторист извлек из грунта человеческий череп.

Издательство «Пресса» сообщает, что на данной площадке идет строительство кафе, а также приводит слова собственника будущего объекта Петра Пентелюка:

- Мы временно прекратили работы, на следующий день приехала оперативная группа. Вообще знаю, что подобные находки в районе не редкость. Еще со времен монголо-татарского нашествия пронская земля хранит немало тайн.

В настоящее время по факту обнаружения черепа Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку.

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