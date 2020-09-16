В Шацке водитель на скорости сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

Поздно вечером 15 сентября на улице Комсомольской в Шацке 31-летний житель Пензенской области за рулем автомобиля Chevrolet Lanos сбил 15-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по «зебре». Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

После дорожного происшествия водитель скрылся с места ДТП, но в короткие сроки полиция его задержала.

В результате ДТП девушка получила травмы.

В настоящее время полиция проводит проверку.

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