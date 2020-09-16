В Рязанской области исчез мужчина на велосипеде с барсеткой.

В Рязанской области разыскивают 22-летнего Алексея Сухоедова, сообщает поисковый отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, молодой человек 14 сентября ушел из дома в селе Глядково Сасовского района – и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

«Нуждается в медицинской помощи!», - отметили поисковики.

Приметы: рост 176 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы черные.

Был одет: черная куртка, темно-синий свитер, синие спортивные штаны, серо-голубые кроссовки, серо-бежевая кепка.

С собой: черная барсетка, серебристый велосипед Stells.

22-летний Алексей Суходоев не выходит на связь с родственниками с 14 сентября.

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