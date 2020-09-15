Опергруппа: Коронавирус в Рязанской области не снижается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рязани и области 15 сентября выявили 30 случаев заражений коронавирусом, сообщает оперативная группа. Всего с начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 7614 человек.

Еще 33 положительных теста находятся на подтверждении в рязанском минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 7647 человек.

Ранее, напомним, мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города (знакомимся со статистикой).

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