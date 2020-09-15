Массовое ДТП на Московском шоссе устроил пьяный рязанец

Фото с места ДТП.

Вечером в понедельник, 14 сентября, примерно в 20.35 возле дома №20 на Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП. Автомобиль Lada Granta под управлением 41-летнего рязанца врезался в автомобили Land Rover, Lada Priora, Ford Focus.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что в момент столкновения 41-летний рязанец был пьян. Степень опьянения составила 1,208 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что в семь раз выше допустимого.

В аварии виновник происшествия получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

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