В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло жесткое ДТП с лосем

Фото с места ДТП.

10 сентября на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Рязанского района произошло жесткое ДТП с лосем. Около 22.45 37-летний житель Москвы, управляя иномаркой Citroen Berlingo, сбил выбежавшее на проезжую часть животное.

Автомобиль получил серьезные повреждения. В ДТП травмировалась 37-летняя пассажирка автомобиля, медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия. Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что животное погибло.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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