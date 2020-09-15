В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло жесткое ДТП с лосем

Фото с места ДТП.
10 сентября на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Рязанского района произошло жесткое ДТП с лосем. Около 22.45 37-летний житель Москвы, управляя иномаркой Citroen Berlingo, сбил выбежавшее на проезжую часть животное.
Автомобиль получил серьезные повреждения. В ДТП травмировалась 37-летняя пассажирка автомобиля, медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия. Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что животное погибло.
Обстоятельства ДТП уточняются.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Массовое ДТП на Московском шоссе устроил пьяный рязанец
Степень опьянения в семь раз превысила допустимый уровень (подробности).