В рязанское УРТ прибыли еще пять автобусов из Москвы.

В МУП «УРТ» прибыли пять автобусов из Москвы, сообщает пресс-служба городской администрации. Всего, по информации властей, в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.

Автопарк МУП «УРТ» пополнился пятью автобусами из Москвы.

По данным городского управления транспорта, все московские автобусы находятся в хорошем техническом состоянии. По мере транспортировки в Рязань весь транспорт пройдет техобслуживание, укомплектуется противопожарным оборудованием и необходимым инвентарем.

Всего в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.

Только после этого автобусы выйдут на наиболее востребованные городские маршруты.

«Уже на этой неделе в Рязань из Москвы поступит вторая партия автобусов – всего 10 машин», - сообщает горадминистрация.

Руководитель УРТ Дмитрий Минченко (слева) рассказывает о дальнейшем развитии УРТ.

Фото: администрация Рязани.

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