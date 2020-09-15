В рязанское УРТ прибыли еще пять автобусов из Москвы.
В МУП «УРТ» прибыли пять автобусов из Москвы, сообщает пресс-служба городской администрации. Всего, по информации властей, в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.
Автопарк МУП «УРТ» пополнился пятью автобусами из Москвы.
По данным городского управления транспорта, все московские автобусы находятся в хорошем техническом состоянии. По мере транспортировки в Рязань весь транспорт пройдет техобслуживание, укомплектуется противопожарным оборудованием и необходимым инвентарем.
Всего в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.
Только после этого автобусы выйдут на наиболее востребованные городские маршруты.
«Уже на этой неделе в Рязань из Москвы поступит вторая партия автобусов – всего 10 машин», - сообщает горадминистрация.
Руководитель УРТ Дмитрий Минченко (слева) рассказывает о дальнейшем развитии УРТ.
Фото: администрация Рязани.
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