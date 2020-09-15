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В рязанское УРТ прибыли еще пять автобусов из Москвы

В ближайшее время все они выйдут на городские маршруты
Источник:kp.ru
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В рязанское УРТ прибыли еще пять автобусов из Москвы.

В рязанское УРТ прибыли еще пять автобусов из Москвы.

В МУП «УРТ» прибыли пять автобусов из Москвы, сообщает пресс-служба городской администрации. Всего, по информации властей, в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.

Автопарк МУП «УРТ» пополнился пятью автобусами из Москвы.

Автопарк МУП «УРТ» пополнился пятью автобусами из Москвы.

По данным городского управления транспорта, все московские автобусы находятся в хорошем техническом состоянии. По мере транспортировки в Рязань весь транспорт пройдет техобслуживание, укомплектуется противопожарным оборудованием и необходимым инвентарем.

Всего в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.

Всего в распоряжение муниципального предприятия поступят 50 машин.

Только после этого автобусы выйдут на наиболее востребованные городские маршруты.

«Уже на этой неделе в Рязань из Москвы поступит вторая партия автобусов – всего 10 машин», - сообщает горадминистрация.

Руководитель УРТ Дмитрий Минченко (слева) рассказывает о дальнейшем развитии УРТ.

Руководитель УРТ Дмитрий Минченко (слева) рассказывает о дальнейшем развитии УРТ.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

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