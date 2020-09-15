У путепровода на Московском шоссе произошло массовое ДТП

Вечером 14 сентября на Московском шоссе произошло жесткое ДТП, сообщается в паблике «ДТП | Аварии | Рязань».

По предварительной информации, недалеко от путепровода в сторону микрорайона Приокский столкнулись сразу четыре автомобиля.

В результате ДТП образовалась пробка: в сторону Москвы было перекрыто две полосы, в сторону центра Рязани – одна.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, утром 14 сентября в Рязани произошла авария с участием машины скорой помощи, пострадали два человека (читать подробнее).

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