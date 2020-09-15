В семи районах Рязанской области 15 сентября отключат электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

15 сентября в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Ерахтур, село Куземкино, село Макшеево, деревня Мордасово, деревня Ладышкино, село Рубецкое, деревня Чёмбар — с 09:00 до 17:00;

- село Муратово, село Ряссы, деревня Дебры — с 13:20 до 20:00.

Сараевский район:

- поселок Красная Вершина, село Желобово, село Кутловы Борки, поселок Новый Хутор, деревня Слезнево — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Залесно-Чулково, село Яблонево — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- деревня Савиловка — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Альяшево — с 09:00 до 16:00;

- село Плахино — с 10:30 до 15:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!