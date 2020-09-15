В семи районах Рязанской области 15 сентября отключат электричество.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
15 сентября в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Ерахтур, село Куземкино, село Макшеево, деревня Мордасово, деревня Ладышкино, село Рубецкое, деревня Чёмбар — с 09:00 до 17:00;
- село Муратово, село Ряссы, деревня Дебры — с 13:20 до 20:00.
Сараевский район:
- поселок Красная Вершина, село Желобово, село Кутловы Борки, поселок Новый Хутор, деревня Слезнево — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Залесно-Чулково, село Яблонево — с 09:00 до 17:00.
Скопинский район:
- деревня Савиловка — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Альяшево — с 09:00 до 16:00;
- село Плахино — с 10:30 до 15:00.
Сапожковский район:
- село Морозовы Борки — с 09:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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