Власти Рязани решили развивать банный комплекс на Семена Середы

Бане на Семена Середы быть! Власти Рязани решили развивать банный комплекс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Рязани провели совещание с рабочим коллективом банного комплекса на улице Семена Середы и обсудили вопросы по улучшению качества предоставляемых услуг.

— В социальных сетях появились слухи о закрытии бани, а также о строительстве жилого дома на его месте, но это не соответствует действительности, — уверил собравшихся заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. — Среди рязанцев банный комплекс пользуется популярностью и спросом, поэтому мы планируем развивать предприятие, улучшать качество услуг, в том числе с учетом пожеланий людей.

Напомним, после проверки в 2019 году выяснилось, что договор аренды банного комплекса с ООО «Банный сервис» заключен с нарушениями антимонопольного законодательства. Договор не проходил согласований в администрации Рязани и являлся экономически невыгодным, так как ежемесячная стоимость аренды составляла 60 тысяч рублей сроком на 10 лет.

В итоге власти решили сменить руководство и обратиться с заявлением в суд о признании договора аренды недействительным. Арбитражный суд встал на сторону администрации Рязани.

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