Новые случаи коронавируса обнаружили в Рязани и 10 районах

14 сентября в Рязанской области появились свежие данные о распространении коронавируса. Если верить информации опергруппы, за сутки новые случаи COVID-19 выявили в Рязани и 10 районах.

Всего сообщается о 31 новом положительном тесте. Их них 14 сделаны в Рязани, 4 – в Рязанском районе. Первый зараженный зарегистрирован в селе Печерниковские Выселки Михайловского района.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения за минувшие сутки:

- Рязань - 3941 случай (+14);

- Рязанский район – 355 (+4) (Поляны – 46 (+2), Болошнево – 3 (+1), Новоселки – 2 (+1));

- Ряжск – 224 (+1);

- Рыбное – 198 (+1);

- Касимов – 193 (+1);

- Скопин – 180 (+1);

- Сасове – 176 (+1);

- Новомичуринск – 155 (+1);

- Рыбновский район – 135 (+2) (Баграмово – 8 (+1), Старолетово – 6 (+1));

- Скопинский район – 131 (+1) (Вослебово – 9 (+1));

- Михайловский район – 120 (+1) (Печерниковские Выселки – 1 (+1));

- Чучковский район – 31 (+1) (Пертово – 7 (+1));

- Милославское – 30 (+1).