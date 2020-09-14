В двух микрорайонах Рязани зафиксировали превышение уровня формальдегида

Самый большой вклад в загрязнение воздуха в Рязани внесли концентрации формальдегида в микрорайонах Строитель и Сысоево (на 10,6% и 3,8% соответственно), сообщает рязанский Росгидромет.
«Содержание в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», - говорится в сообщении.
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