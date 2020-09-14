В двух микрорайонах Рязани зафиксировали превышение уровня формальдегида

Самый большой вклад в загрязнение воздуха в Рязани внесли концентрации формальдегида в микрорайонах Строитель и Сысоево (на 10,6% и 3,8% соответственно), сообщает рязанский Росгидромет.

«Содержание в воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, сероводорода, сероуглерода и фенола в целом по городу санитарно-гигиенической нормы не превышало», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!