В Наташкином парке оборудуют детскую площадку за 7 млн

Логично предположить, что новая детская площадка заменит нынешнюю, а эту установят куда-нибудь еще.

В Верхнем городском парке, больше известном как Наташкин, установят детскую площадку. Бюджету она может стоить 7,2 млн рублей – это максимальная цена на аукционе.

Документация размещена на сайте госзакупок. Согласно ей, заказчик в лице городского управления благоустройство задумал разместить в парке почти десяток различных элементов. Самый крупный из них - детский игровой комплекс «Русские сказки» высотой почти 5 метров и размерами 11 на 11 с горками, рукоходами, канатами, альпинистскими стенками и подвесными мостиками.

Далее следуют:

- качели «Гнездо»;

- универсальный комплекс «Треугольная сфера с сеткой»;

- детский игровой комплекс «Театр» (меньше первого);

- резиновая малая форма «Гусеничка»;

- бревенчатая пятиугольная конструкция с подвесными качелями;

- две карусели;

- две качалки.

С описанием элементов можно ознакомиться в документации по ссылке выше.

Та самая резиновая «гусеничка». С точки зрения эстетики крайне сомнительное решение.