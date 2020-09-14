В Рязани 30 человек с коронавирусом ждут подтверждения диагноза. Фото: Олег ЗОЛОТО

На подтверждении в региональном министерстве здравоохранения находится 30 положительных тестов на коронавирус, сообщает оперативная опергруппа. Это с высокой долей вероятностью означает, сколько зараженных COVID-19 в Рязанской области выявят в течение ближайших суток.

Ранее, напомним, федеральный оперштаб сообщил, что в Рязанском регионе на утро 14 сентября выявили 32 новых случая зараженных коронавирусом (читать подробнеечитать подробнее). В свою очередь мэрия Рязани привела свою статистику по количеству больных в районах города (читать подробнее).

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