За сутки в Рязанской области выявили еще 32 случая заражения коронавирусом

К 14 сентября в Рязанской области выявили еще 32 случая коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязанской области за сутки выявили еще 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, с начала пандемии заболели COVD-19 в Рязани и области 7 584 человека.

Кроме того, отметим, что за сутки, по состоянию на 14 сентября в регионе от коронавируса никто не умер, но никто и не выздоровел. Под контролем врачей находятся 1079 больных.

Ранее мэрия Рязани сообщила, что за сутки наибольший прирост зараженных коронавирусом зафиксировали в Октябрьском районе города (читать подробнее).