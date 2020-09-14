ГИБДД сообщила подробности серьезного ДТП с участием «скорой»

В результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
По данным полиции, автомобиль ГАЗ (скорая помощь) двигался, по предварительным данным, с проблесковыми маячками и включенным спецсигналом.
В результате столкновения с машиной ВАЗ 14-й модели пострадали два водителя.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.
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