ГИБДД сообщила подробности серьезного ДТП с участием «скорой»

В результате ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

По данным полиции, автомобиль ГАЗ (скорая помощь) двигался, по предварительным данным, с проблесковыми маячками и включенным спецсигналом.

В результате столкновения с машиной ВАЗ 14-й модели пострадали два водителя.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП.

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