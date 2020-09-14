Стало известно, за кого проголосовали рязанцы на выборах в облдуму

Результаты голосования в Рязанскую областную Думу.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В избиркоме обработали 100% протоколов на выборах депутатов Рязанской областной Думы, сообщает «МедиаРязань».
Рязанцы проголосовали следующим образом:
- ЕР - 47,68%;
- ЛДПР - 11, 99%;
- КПРФ - 9,08%;
- «За правду» - 6,93%;
- «Новые люди» - 5,72%;
- СР - 5,70%;
- «Партия пенсионеров» - 5,36%;
- «Коммунисты России» - 4,08%;
- «Партия РОСТА» - 0,87%;
- «Партия прямой демократии» - 0,3%.
По одномандатным округам:
1. Николай Игнатов – ЕР;
2. Петр Алабин – ЕР;
3. Владимир Сидоров – ЕР;
4. Михаил Хлопов – ЕР;
5. Сергей Гришков – ЕР;
6. Александр Глазунов – ЕР;
7. Аркадий Фомин – ЕР;
8. Владимир Рожков – ЕР;
9. Владимир Материкин – ЕР;
10. Станислав Подоль – ЕР;
11. Владислав Сафронов – ЕР;
12. Игорь Мурог – ЕР;
13. Татьяна Гусева – ЕР;
14. Александр Жукаев – ЕР;
15. Михаил Агапкин – ЕР;
16. Александр Ачалов – ЕР;
17. Андрей Глазунов – ЕР;
18. Игорь Трубицын – СР;
19. Александр Шевырев - ЕР
20. Сергей Пупков - СР.
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