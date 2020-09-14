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Стало известно, за кого проголосовали рязанцы на выборах в облдуму

В избиркоме подсчитали все протоколы и огласили предварительные результаты
Источник:kp.ru
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Результаты голосования в Рязанскую областную Думу.

Результаты голосования в Рязанскую областную Думу.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В избиркоме обработали 100% протоколов на выборах депутатов Рязанской областной Думы, сообщает «МедиаРязань».

Рязанцы проголосовали следующим образом:

- ЕР - 47,68%;

- ЛДПР - 11, 99%;

- КПРФ - 9,08%;

- «За правду» - 6,93%;

- «Новые люди» - 5,72%;

- СР - 5,70%;

- «Партия пенсионеров» - 5,36%;

- «Коммунисты России» - 4,08%;

- «Партия РОСТА» - 0,87%;

- «Партия прямой демократии» - 0,3%.

По одномандатным округам:

1. Николай Игнатов – ЕР;

2. Петр Алабин – ЕР;

3. Владимир Сидоров – ЕР;

4. Михаил Хлопов – ЕР;

5. Сергей Гришков – ЕР;

6. Александр Глазунов – ЕР;

7. Аркадий Фомин – ЕР;

8. Владимир Рожков – ЕР;

9. Владимир Материкин – ЕР;

10. Станислав Подоль – ЕР;

11. Владислав Сафронов – ЕР;

12. Игорь Мурог – ЕР;

13. Татьяна Гусева – ЕР;

14. Александр Жукаев – ЕР;

15. Михаил Агапкин – ЕР;

16. Александр Ачалов – ЕР;

17. Андрей Глазунов – ЕР;

18. Игорь Трубицын – СР;

19. Александр Шевырев - ЕР

20. Сергей Пупков - СР.

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