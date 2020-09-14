В девяти районах Рязанской области 14 сентября отключат электричество.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
14 сентября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сараевский район:
- поселок Дмитриевка, село Озерки, село Старобокино — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- поселок Красава, деревня Мелекшино-Выселки, село Новокрасное, село Ястребки — 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Новые Воды, деревня Кривка, поселок Быковская Степь — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Орловский, поселок Пронск, село Яблонево — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Сановка, деревня Чембар — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- деревня Боголюбовка, поселок Карля, село Кермись, деревня Львовка, деревня Спасск — с 09:00 до 18:00.
Клепиковский район:
- деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Пупкино — с 09:30 до 15:00.
Сасовский район:
- село Малый Студенец, село Новое Березово — с 14:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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