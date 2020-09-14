В девяти районах Рязанской области 14 сентября отключат электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

14 сентября в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сараевский район:

- поселок Дмитриевка, село Озерки, село Старобокино — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- поселок Красава, деревня Мелекшино-Выселки, село Новокрасное, село Ястребки — 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Новые Воды, деревня Кривка, поселок Быковская Степь — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Орловский, поселок Пронск, село Яблонево — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Сановка, деревня Чембар — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- деревня Боголюбовка, поселок Карля, село Кермись, деревня Львовка, деревня Спасск — с 09:00 до 18:00.

Клепиковский район:

- деревня Бахметьево, деревня Большая Каменка, деревня Зыково, деревня Максино, деревня Малая Каменка, деревня Муночь, деревня Филино, деревня Филотово, деревня Чиряты — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Пупкино — с 09:30 до 15:00.

Сасовский район:

- село Малый Студенец, село Новое Березово — с 14:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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