Неделя в Рязанской области начнется с похолодания и небольших дождей

Рязанский филиал Росгидромета опубликовал прогноз погоды на 14-16 сентября. Согласно ему, неделя начнется с похолодания и кратковременных дождей.

Небольшие осадки прогнозируются как в понедельник, так и во вторник. В среду их пока не ожидается. Температура до отметки +20 не доберется, и если днем она более-менее стабильна (+13…+19), то ночью со вторника на среду и со среды на четверг она может опускаться до 3-4 градусов Цельсия. Теплее +10 в темное время суток не будет.

Ветер западный или северо-западный, 5-10 м/с, в понедельник и вторник с порывами до 15-17 м/с.