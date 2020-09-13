Аистенок из Рязанского дома белого аиста отправился в свое первое путешествие на юг

Со второй попытки молодой слеток покинул питомник в Кораблине. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Подопечные Рязанского дома белого аиста начали миграцию в теплые края. По словам работающих в центре реинтродукции орнитологов, это уже вторая попытка местных птиц отправиться на юг.

В первый раз Паша, птенец нелетной пары Русланы и Гоши, вместе с двумя ранее привезенными из питерского центра реабилитации аистами Лидером и Звездочетом покинули питомник в первую неделю сентября. Сначала группа отправилась в Старожиловский район, затем побывала на кормовом участке пары аистов, гнездящихся в Перекали. Оттуда - в район Подвязья. В последний раз птицы были замечены во время движения на запад между Тулой и Калугой. Однако через пару дней все трое вернулись обратно на территорию. Но молодой слеток не надолго задержался на родине.

11 сентября около 11 часов утра он вновь покинул питомник и взял то же самое направление. Только за два дня аистенок пролетел примерно 900 км и, согласно данным отслеживающего путь трекера, вечером воскресенья двигался между Волгой и Доном.

- Ночь с 11 на 12 сентября Паша провел в Спасском районе, где находится центр местной гнездящейся группировки аистов, - говорит орнитолог Антон Барановский. - Возможно оттуда он летел уже в их компании. Как показал анализ его предшествующих вылетов, он посещал именно те точки в окрестностях Рязани, где я ранее видел кормящихся аистов. Это значит, что аистенок умеет сразу же выбирать наилучшие биотопы.

Таким образом можно сказать о том, что зародившийся по общественной инициативе научный проект по реинтродукции в Рязанской области белого аиста оказался эффективным как в разведении этих птиц, так и в заселении территории, включая подготовку к жизни в природе.

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