За пять часов явка на выборы в Рязанской области выросла на 7,5%

В Рязанской области появились данные об участии избирателей в Едином дне голосования по состоянию на 15.00. Явка к этому моменту составила 28,05%, то есть с 10.00, когда появилась первая статистика, она выросла всего на 7,5%.

Особенно не торопятся на участки жители Железнодорожного района Рязани, где проголосовать успели лишь 13,66% избирателей. В Михайловском районе, наоборот, своим правом воспользовались уже 65,13% избирателей.

Напомним, 1009 участков будут работать до 20.00. Главные выборы этой кампании – в Рязанскую областную Думу.