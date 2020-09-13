География коронавируса в Рязанской области вновь расширилась

Опергруппа сообщает о первых случаях COVID-19 еще в двух населенных пунктах Рязанской области.

13 сентября в Рязанской области появились свежие данные о распространении коронавируса. Из 32 новых положительных тестов 17 взяли в Рязани, остальные - в дюжине других населенных пунктов по региону.

Трех человек пандемия коснулась в Касимове. Ряжск по-прежнему второй по числу заражений после Рязани, и за сутки там прибавилось еще два.

Вновь расширилась география COVID-19: опергруппа при областном правительстве сообщает о первых заболевших в селе Киселево Старожиловского района и селе Подвислово Ряжского района.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим лишь те их них, где произошли изменения за минувшие сутки:

- Рязань - 3927 случаев с начала пандемии (+17)$

- Рязанский район – 351 (+1) (Подвязье – 17 (+1));

- Ряжск – 223 (+2);

- Рыбное – 197 (+1);

- Касимов – 192 (+3);

- Скопин – 179 (+1);

- Сасово – 175 (+1);

- Шилово – 90 (+1);

- Пронский район – 50 (+1) (Малинищи – 2 (+1));

- Старожиловский район – 44 (+2) (Истье – 11 (+1), Киселево – 1 (+1));

- Ряжский район – 39 (+1) (Подвислово – 1 (+1));

- Кораблинский район – 32 (+1) (Никитино – 3 (+1)).