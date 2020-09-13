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Политика

Досрочно в Рязанской области проголосовал каждый пятый избиратель

13 сентября голосование проходит на 1009 избирательных участках
Антон КОНОВАЛОВ
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13 сентября голосование в Рязанской области проходит на 1009 избирательных участках.

13 сентября голосование в Рязанской области проходит на 1009 избирательных участках.

Фото: Владимир ФРОЛОВ

В досрочном голосовании на выборах в Рязанскую областную Думу приняли участие 20,5% избирателей. Такую информацию предоставили в избирательной комиссии региона.

В Единый день голосования, 13 сентября, к 10 часам утра явка составила 22%. Наименее активны пока жители Рязани, где свои голоса отдали менее 10% избирателей. Наибольший показатель при этом в Шацке – почти 43%.

Голосование проходит на 1009 избирательных участках. Свой можно найти с помощью сайта ЦИК.

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