В Рязани пойман гулявший по городу павлин

Фото пользователя vk.com Натальи Губаньчиковой.

12 сентября в Рязани отловили гулявшего по городу павлина. Чья это птица и как она появилась на улицах, пока остается загадкой, но замечают ее уже не в первый раз. Неделей ранее она бродила в ЦПКиО и тоже попала на видео.

На сей раз пернатое чудо узрели жители дома №3 на Славянском проспекте, и, конечно, тоже взялись за камеры мобильных телефонов. Павлин забрался на подоконник, откуда его и сняли сотрудники МЧС.

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Дело было в июне. Утром того же дня сохатого видели возле НИТИ (подробнее).