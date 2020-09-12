Многодетная рязанка Елена Фролова приглашает на персональную выставку

Елена делится со зрителем своим позитивным настроем.

Для названия своей персональной выставки рязанская художница Елена Фролова взяла строчку из песни Олега Митяева «Лето - это маленькая жизнь». И вот почему. Отпуск предполагает путешествия, поездки, новые впечатления и, конечно же, вдохновение. Но как тут не вдохновиться такими природными красотами, которые можно увидеть в Карелии, в Крыму, в Краснодарском крае или в городах Золотого кольца России.

Соловки поразили Елену белыми ночами и какой-то особой атмосферой, а могущественные стены Соловецкого монастыря оставили след не только в душе художницы, но и стали темой для одной из картин, представленных на выставке. С годами пришло понимание, что чем больше ездишь, тем больше любишь и ценишь родные места. Поэтому в экспозиции есть работы, запечатлевшие улицы Рязани и родного Скопина.

У Елены Фроловой в семье 5 художников – она, муж и трое детей. Хозяйка дома не ругает своих домочадцев за беспорядок. Ведь он - тоже творческий. Старшие и младшие хорошо понимают друг друга, советуются, как сделать так, чтобы краски на полотне заиграли. Нередко дети подсказывают родителям интересные творческие моменты.

- У меня такое ощущение, что дети родились с карандашами в руках, - шутит Елена. – Они так легко и быстро переносят на лист бумаги предметы, животных, людей, что меня это не перестает удивлять.

Выставка работает до конца октября на втором этаже Прио-Внешторгбанка. Вход свободный.

Домики деревянные, каменные – таких и похожих много в разных городах нашей стран.