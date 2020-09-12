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Многодетная рязанка Елена Фролова приглашает на персональную выставку

Работы художницы можно увидеть до конца октября
Источник:kp.ru
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Елена делится со зрителем своим позитивным настроем.

Елена делится со зрителем своим позитивным настроем.

Для названия своей персональной выставки рязанская художница Елена Фролова взяла строчку из песни Олега Митяева «Лето - это маленькая жизнь». И вот почему. Отпуск предполагает путешествия, поездки, новые впечатления и, конечно же, вдохновение. Но как тут не вдохновиться такими природными красотами, которые можно увидеть в Карелии, в Крыму, в Краснодарском крае или в городах Золотого кольца России.

Соловки поразили Елену белыми ночами и какой-то особой атмосферой, а могущественные стены Соловецкого монастыря оставили след не только в душе художницы, но и стали темой для одной из картин, представленных на выставке. С годами пришло понимание, что чем больше ездишь, тем больше любишь и ценишь родные места. Поэтому в экспозиции есть работы, запечатлевшие улицы Рязани и родного Скопина.

У Елены Фроловой в семье 5 художников – она, муж и трое детей. Хозяйка дома не ругает своих домочадцев за беспорядок. Ведь он - тоже творческий. Старшие и младшие хорошо понимают друг друга, советуются, как сделать так, чтобы краски на полотне заиграли. Нередко дети подсказывают родителям интересные творческие моменты.

- У меня такое ощущение, что дети родились с карандашами в руках, - шутит Елена. – Они так легко и быстро переносят на лист бумаги предметы, животных, людей, что меня это не перестает удивлять.

Выставка работает до конца октября на втором этаже Прио-Внешторгбанка. Вход свободный.

Домики деревянные, каменные – таких и похожих много в разных городах нашей стран.

Домики деревянные, каменные – таких и похожих много в разных городах нашей стран.

Цветы тоже позитивно влияют на настроение, поэтому «Пионы» - украшение выставки.

Цветы тоже позитивно влияют на настроение, поэтому «Пионы» - украшение выставки.