В ДТП в Рязанской области погиб 29-летний парень

Вечером 11 сентября на автодороге в Пронском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным полиции, 29-летний молодой человек за рулем автомобиля Lada Granta, не справился с управлением и совершил столкновение с Hyundai Porter.

По данным пресс-службы регионального УМВД, водитель отечественного авто погиб на месте аварии. 24-летний молодой человек управлявший иномаркой, доставлен с травмами в больницу.

Проводится проверка обстоятельств приведших к аварии, унесшей жизнь человека.

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