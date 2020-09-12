Нетрезвый мужчина при детях угрожал ножом рязанке

На улице Березовой полицеские пресекли конфликт, который мог закончится убийством. 37-летний мужчина, вернувшийся домой в нетрезвом виде, стал требовать у своей 40-летней жены деньги на спиртное.

Получив отказ мужчина ворвался в детскую, схватил кухонный нож и приставил его к лицу женщины.

«Он пригрозил, что расправится с ней, если она не даст ему деньги. Дети испугалась и начали кричать, потерпевшая в этот момент позвонила в полицию», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Стражи правопорядка быстро прибыли на место и обезвредили злоумышленника. Нож изъяли. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

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