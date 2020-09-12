Рязанских избирателей сравнили с гусями

Фото: группа «Рязанская область».

В группе «Рязанская область» в социальной сети «Вконтакте» разместили фотографию гусей, вплотную подошедших к пункту выезного голосования в Шацком районе.

«Спасибо нашим подписчикам за атмосферное фото. Всем хороших выходных! Приходите на выборы!» - написано в посте, сопровождающем фотографию.

При этом снимок пернатых подписан не вполне корректной шуткой: «Пока ты сидишь дома, твою судьбу решают какие-то гуси». В некоторых комментариях к посту люди возмущены, что автор «мема» сравнивает других рязанских избирателей с этими птицами.

Кроме того, один из комментаторов увидел на этой фотографии нарушение тайны волеизъявления. И действительно, на фото отчетливо видно, как неизвестная женщина, сидя на корточках, заполняет на скамье, судя по всему, избирательный бюллетень. А в этот момент две дамы, у одной из которых в руках находится урна для голосования, смотрят в документ.

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