Чиновники прокомментировали ситуацию с домом №8 по улице Колхозной.

Власти прокомментировали «Комсомолке» ситуацию с аварийным домом №8 по улице Колхозной. Напомним, несколько дней назад жители дома записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, указав, что «гарант конституции» - последняя возможность расселить их. По словам людей, ни глава администрации Рязани Елена Сорокина, ни губернатор Николай Любимов участия в их судьбе не принимают (читать подробнее).

Как сообщили чиновники дом №8 по улице Колхозной в мае 2015 года признали подлежащим капитальному ремонту. Но в 2016 году на основании заявлений жильцов, Октябрьский районный суд признал заключение межведомственной комиссии недействительной. Потом эта ситуация повторилась еще раз: дом признали подходящим под капремонт, но суд признал заключение недействительным.

В 2016 году власти планировали отремонтировать крышу и фасад в рамках капитального ремонта, но жильцы категорически от этого отказались. В итоге в конце августа 2017 года дом признали аварийным.

«Однако, в соответствии с постановлением администрации Рязани и Жилищного кодекса, срок сноса указанного дома установлен до 31 декабря 2020 года. Если собственники не снесут дом, то участок, на котором он расположен, будет изъят для муниципальных нужд», - говорится в справке по дому №8.

Власти Рязани неоднократно и подробно разъясняли жильцам порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда для переселения. Однако никто из них с заявлением о переселении не обратился.

Если в очередной раз жильцы откажутся от переселения, то администрация Рязани обратится в суд о понуждении граждан переселиться.

Последняя встреча с жителями дома состоялась по инициативе администрации Рязани 3 сентября 2020 года. Во время встречи некоторые жильцы все-таки решили осмотреть жилье в маневренном фонде. Кроме того, одну из жительниц признали малоимущей, и власти решили предоставить ей благоустроенное жилое помещение на улице Большой. Туда женщина вместе с семьей планирует переехать в скором времени.

«В ближайшее время работа по ситуации с домом №8 по улице Колхозной будет выстроена в двух направлениях:

- развитие застроенных территорий;

- активная индивидуальная работа с каждым жителем с учетом их личных обстоятельств по осмотру помещений маневренного фонда, а также по уточнению возможности признания некоторых жителей малоимущими», - сообщают чиновники.

СПРАВКА «КП»

В настоящее время (после 1 января 2017 года) в Рязани признаны аварийными 59 многоквартирных домов. Площадь всех домов составляет более 24 тысяч кв. метров. Ориентировочная стоимость переселения - 990 млн рублей. Для расселения дома №8 необходимо ориентировочно 33,7 млн рублей.

Расселение указанных домов за счет денег городского бюджета возможно только при дополнительной поддержке федерального и областного бюджетов.

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