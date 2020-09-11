Губернатор Любимов вновь изменил распоряжение об ограничениях при коронавирусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в очередной изменил собственное распоряжение режиме повышенной готовности. В документе, в частности, указано:

«обеспечить временную изоляцию (обсервацию)… в психоневрологических интернатах, Елатомском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, геронтологическом центре, стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения».

Согласно распоряжению, руководство учреждений обязано обеспечить необходимую численность персонала смены для соблюдения трудового законодательства, а также предоставление трехразового питания персоналу смены.

Особый режим содержания продлится в вышеуказанных учреждениях с 15 сентября по 12 октября 2020 года.

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