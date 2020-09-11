Результаты голосования в Бутырках признали недействительными. Фото: Алексей Захаров.

Первый скандал локального масштаба случился на избирательном участке №1017, расположенном в районе Бутырки. Во время выездного голосования члены избирательной комиссии умудрились выдавать бюллетени без подтверждения в их получении со стороны избирателей. Когда это выяснилось, встал вопрос об обнулении результатов.

Сначала председатель УИК предлагала попросить всех, кто оставил свои паспортные данные, но не расписался, прийти и исправить ошибку, однако получила отпор со стороны наблюдателей. И до последнего не хотела ее исправлять, как того требует закон. И лишь приезд наряда полиции заставил ее действовать по правилам. Результат был закономерен: голосование аннулировали, бюллетени из урны вынули и погасили, тем самым сделав их недействительными.

Отмечается, что к тому моменту на указанном участке проголосовали более 50 рязанцев.

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