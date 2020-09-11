В Скопинском районе будут создавать лекарства для лечения онкологии. Фото: правительство Рязанской области.

В Скопинском районе обсудили реализацию инвестиционных проектов в ООО «Скопинфарм». Там, напомним, строятся заводы по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, а также цитостатиков и готовых лекарств. Общий объем вложений составит более 8 млрд рублей.

Как отметили в областном правительстве, в 2022 году запланирован срок сдачи всех объектов, а также подготовка к заключению специального инвестконтракта «Создание и освоение производства лекарств и средств диагностики для выявления и лечения онкологических заболеваний». Отдельно чиновники и предприниматели рассмотрели проект развития Рязанской областной станции переливания крови.

— За последние три года произошли большие изменения, которыми мы гордимся, завод развивается, сейчас здесь выпускается 15 различных лекарственных препаратов, — отметила генеральный директор ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе сказала Инга Нижарадзе. — В Скопинском районе будут развиваться совершенно новые технологии, которых раньше не было на территории России.

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