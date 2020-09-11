В Общественной палате Рязани будут работать восемь комиссий

Фото: Рязанская городская Дума.

В начале заседания Общественной палаты города председатель Андрей Кашаев вручил удостоверения членам совещательного органа.

Ранее удостоверение председателю Общественной палаты Андрею Кашаеву вручила глава муниципального образования Юлия Рокотянская. Она пожелала совещательному органу успехов в реализации намеченных планов и плодотворной работы в интересах жителей областного центра.

Фото: Рязанская городская Дума.

На заседании члены палаты обсудили вопросы внесения изменений в Регламент Общественной палаты, определили количество комиссий и избрали председателей комиссий Общественной палаты.

Для обеспечения продуктивной работы совещательного органа в решении наиболее важных для жителей города Рязани общественно-политических и социально-экономических вопросов были созданы 8 комиссий по основным направлениям деятельности и избраны их председатели.

Комиссию по вопросам социальной защиты населения и доступности городской среды возглавила директор некоммерческой организации поддержки инклюзии «Ресурсный центр «Навигатор будущего» Наталья Барышова.

Комиссию по вопросам образования и культуры - народный учитель РФ, Почетный гражданин города Рязани, учитель французского языка школы №34 города Рязани Екатерина Филиппова.

Комиссию по вопросам охраны окружающей среды - президент правления Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры» Виолетта Черная.

Комиссию по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями - председатель Рязанской региональной общественной организации «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе» Людмила Захарова.

Комиссию по сохранению историко-культурного наследия и созданию комфортной городской среды - заместитель председателя Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Игорь Кочетков.

Фото: Рязанская городская Дума.

Комиссию по молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию - руководитель Рязанского городского волонтерского центра Юрий Пинигин.

Комиссию по развитию экономики и предпринимательства - председатель Ассоциации предпринимателей Рязанской области Павел Яковлев.

Комиссию по местному самоуправлению, местным инициативам и городскому хозяйству - сопредседатель ассоциации органов ТОС Рязанской области Надежда Батрак.

Также на заседании обсуждались вопросы взаимодействия членов Общественной палаты с Рязанской городской Думой и администрацией города, участие в решении актуальных вопросов жизни города и разработке Стратегии Рязани – 2030.

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