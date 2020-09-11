В Касимовском районе сел на мель теплоход «Бородино»

В Рязанской области теплоход «Бородино» сел на мель, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел на реке Оке в Касимовском районе.

«В 100 метрах от берега возле села Квасьево сел на мель двухпалубный теплоход "Бородино". На момент ЧП на судне находился 131 человек, включая 89 пассажиров, из них шесть детей», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На помощь судну прибыли два буксира из Мурома, которые и сняли теплоход с мели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!