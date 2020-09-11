Тетя выпавшего из окна в Рязани ребенка окажется на скамье подсудимых

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней рязанки по статье «Причинение смерти по неосторожности».

24 июня 2020 года мальчик 2018 года рождения остался в комнате в многоэтажном доме без присмотра взрослых. С дивана ребенок перебрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала, и ребенок выпал из окна, расположенного на шестом этаже. От полученных травм мальчик позже скончался в больнице.

Незадолго до инцидента в комнате находилась тетя ребенка, которая открыла окно и оставила мальчика без присмотра в опасной обстановке.

Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в прокуратуру района для утверждения обвинительного заключения и последующего судебного разбирательства.