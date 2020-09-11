Рязанец разобрал часть кирпичной кладки гаража, чтобы украсть перфоратор

Полицейские задержали 25-летнего рязанца по подозрению в совершении как минимум сразу трех преступлений.

В мае из гаражного бокса на улице Белякова пропали перфоратор и две ручные электрические углошлифовальные машины. Оказалось, что ночью кто-то разобрал часть кирпичной кладки и незаметно проник в чужое помещение.

Стражи правопорядка обратили внимание, что эта кража похожа на другую, но уже совершенную из жилого дома на 1-м Базарном проезде в марте. Взломав замок входной двери, вор проник на террасу. Там он обнаружил мотокультиватор и украл его.

«Спустя некоторое время полицейские добыли информацию о сбыте инструментов, пропавших из гаража, и мотокультиватора, который был похищен из жилого дома на 1-м Базарном проезде», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так им удалось выйти на предполагаемого преступника. Во время следствия всплыли доказательства, что парень причастен еще и грабежу, совершенному в июне на Народном бульваре. Тогда он напал на незнакомца, несколько раз ударил его ногой и сорвал золотую цепь стоимостью 39 тысяч рублей.

Общая сумма украденного имущества составляет более 64 тысяч рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Уголовное дело возбудили по трем статьям: «Кража», «Незаконное проникновение в жилище» и «Грабеж».

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