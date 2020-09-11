В Железнодорожном районе больше всего за сутки выявили зараженных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

На утро 11 сентября в Рязанской области зарегистрировали 7490 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3879 человек проживают в Рязани.

Мэрия Рязани обновила данные по количеству зараженных в районах города:

- в Московском районе – 1265 (+4 за сутки) случаев;

- в Октябрьском районе – 1091 (+4) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 939 (+7) случаев;

- в Советском районе – 584 (+1) случая заражений.

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