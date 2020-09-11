В четырех школах Рязани несколько классов закрыли на карантин. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несколько классов четырех рязанских школ отправили на карантин, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о школах №№14, 17, 46 и 47.

«С 10 по 16 сентября на карантин по ОРВИ закрыты пять классов в четырех школах», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что ученик 9 класса школы №62 контактировал с заболевшим коронавирусом. В связи с этим в школе усилили меры по дезинфекции. В результате этого девять детей получили ожоги роговицы глаз (читать подробнее).

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