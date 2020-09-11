Рязань взаправду ждет сенсация?

13 сентября состоятся выборы депутатов в Рязанскую областную Думу. Привычное политическое меню последнего десятилетия, в этой избирательной кампании разнообразили новые, прежде неведомые рязанцам партии «За правду» и «Новые люди». Конечно, далеко не всем избирателям известны и две другие партии - «Партия роста» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», но они все-таки не новички на политическом небосклоне.

Первые традиционно представляют интересы предпринимателей и самозанятых, вторые – пожилых людей, как следует из названия. Что касается дебютантов, то вопреки ожиданиям, эксперты весьма высоко оценивают их шансы на выборах. Так, известный московский политолог Марат Баширов на своем телеграм-канале «Политджойстик» на днях опубликовал пост, посвященный перспективам партии Захара Прилепина «За правду» на выборах депутатов Рязанской областной Думы 13 сентября.

В частности, политолог отмечает, что их кампания успешно началась с «провокационной» наружной рекламой и вовремя была поддержана содержательными месседжами. Ему вторит другой столичный аналитик, эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов, который одной из главных технологических удач политических юниоров считает привлечение к агитации известных медийных личностей, понятных избирателям.

Новые партии вызывают к себе интерес тем, что не стесняются говорить о темах, которые стыдливо замалчиваются их оппонентами-политическими долгожителями – о необходимости национализации природных ресурсов и сферы ЖКХ, об отказе от ЕГЭ и Болонской системы, о возвращении к лучшим советским практикам в здравоохранении, о нравственной цензуре на ТВ.

Что ж, остается только дождаться 13 сентября. Удастся ли дебютантам сотворить электоральную сенсацию и занять ведущее место в предвыборной гонке? Это зависит, прежде всего, от активности рязанских избирателей. Ведь известно - чем она выше, тем больше шансов у свежих оппозиционных политических сил.